Facebook'un Trump'a Erişim Yasağı Tartışma Başlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Facebook'un Trump'a Erişim Yasağı Tartışma Başlattı

16.02.2021 12:46 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:50

Facebook'un bağımsız denetim kurulu, "Eski Başkan Donald Trump'ı Facebook ve Instagram'dan yasaklamak doğru bir karar mıydı ve bu karardan geri dönülebilir mi?" sorularının yanıtını arıyor.

Facebook'un bağımsız denetim kurulu, "Eski Başkan Donald Trump'ı Facebook ve Instagram'dan yasaklamak doğru bir karar mıydı ve bu karardan geri dönülebilir mi?" sorularının yanıtını arıyor.

Facebook'un Trump'a Erişim Yasağı Tartışma Başlattı

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Kadir Topbaş Bülent Turan Özlem Zengin Fahrettin Koca
Magazin Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Merve Dizdar Demet Özdemir
Spor Ünal Karaman Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu İrfan Can Kahveci Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Facebook'un Trump'a Erişim Yasağı Tartışma Başlattı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 12:50:44. #1.14#
title