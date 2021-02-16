Facebook'un Trump'a Erişim Yasağı Tartışma Başlattı
16.02.2021 12:46 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:50
Facebook'un bağımsız denetim kurulu, "Eski Başkan Donald Trump'ı Facebook ve Instagram'dan yasaklamak doğru bir karar mıydı ve bu karardan geri dönülebilir mi?" sorularının yanıtını arıyor.
Facebook'un bağımsız denetim kurulu, "Eski Başkan Donald Trump'ı Facebook ve Instagram'dan yasaklamak doğru bir karar mıydı ve bu karardan geri dönülebilir mi?" sorularının yanıtını arıyor.
Kaynak: DailyMotion.com