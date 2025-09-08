Facebook çöktü mü? 8 Eylül 2025 Pazartesi günü Facebook kapandı mı, neden açılmıyor?

8 Eylül 2025 Pazartesi günü sosyal medya devi Facebook'ta yaşanan erişim zorlukları, kullanıcılar arasında gündem oldu. Birçok kişi bağlantı problemlerinin sebebini araştırırken, "Facebook kapandı mı, sorun ne?" soruları öne çıkıyor. Platformda yaşanan bu kesintinin nedeni ve çözümüne dair ayrıntılar, günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor.

FACEBOOK ERİŞİM SORUNU MU YAŞIYOR? (8 EYLÜL 2025)

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Facebook, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü erişim problemleriyle gündeme geldi. Popüler arıza takip sitelerine yapılan yoğun bildirimler, platformda genel bir bağlantı sıkıntısı yaşandığını ortaya koydu.

KULLANICILAR NE TÜR SIKINTILARLA KARŞILAŞTI?i

Gün içerisinde pek çok kullanıcı, Facebook'a giriş yaparken sorun yaşadığını, gönderi paylaşamadığını ve ana sayfanın yüklenmediğini dile getirdi. Yaşanan bu problemler, kısa sürede "Facebook çöktü mü?" sorusunu sosyal medyanın en çok tartışılan konularından biri haline getirdi.

META'DAN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Meta tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle sorunun yalnızca belirli bölgeleri mi yoksa küresel çapta tüm kullanıcıları mı etkilediği henüz netlik kazanmış değil.

EN ÇOK BİLDİRİLEN PROBLEMLER

Kullanıcıların aktardığı verilere göre öne çıkan erişim sıkıntıları şunlar oldu:

• Sayfanın yenilenmemesi

• Gönderilerin görünmemesi

• Oturum açma hataları

Özellikle büyük şehirlerde yaşayan kullanıcılar, platforma girişte ciddi yavaşlamalar ve bağlantı hatalarıyla karşılaştıklarını belirtti.

ÇÖZÜM İÇİN ÖNERİLEN ADIMLAR

Facebook'a bağlanmakta güçlük çeken kullanıcıların denemesi önerilen yöntemler:

• Tarayıcı çerezlerini ve önbelleği temizlemek

• Uygulamanın son sürümünü yüklemek

• Farklı bir internet ağı üzerinden bağlantı kurmak

• VPN kullanılıyorsa kapatmak