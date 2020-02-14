Facebook CEO'su Mark Zuckerberg OECD'nin dijital vergi reformunu desteklediğini açıkladı
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Facebook CEO'su Mark Zuckerberg OECD'nin dijital vergi reformunu desteklediğini açıkladı

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) önerdiği dijital vergi reformunu desteklediğini açıkladı.

14.02.2020 19:47 | Son Güncelleme: 14.02.2020 19:47
Facebook CEO'su Mark Zuckerberg OECD'nin dijital vergi reformunu desteklediğini açıkladı

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu 'un kurucusu Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) önerdiği dijital vergi reformunu desteklediğini açıkladı.


Bu reform çatısı altında daha fazla vergi ödemekten rahatsız olmayacağını belirten Zuckerberg dijital endüstrilerin zamanın gerektirdiği şekilde hareket etmesinin önemli olduğunun altını çizdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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