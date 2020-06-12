Facebook Arama Sonuçlarında Wikipedia Bilgileri Gözükecek Milyonlarca kullanıcı bulunan Facebook yepyeni bir özellik üzerinde çalışmalarına son sürat devam ediyor. Çok yakında Facebook arama sonuçlarında Wikipedia bilgileri çıkabilir.

Milyonlarca kullanıcı bulunan Facebook yepyeni bir özellik üzerinde çalışmalarına son sürat devam ediyor. Çok yakında Facebook arama sonuçlarında Wikipedia bilgileri çıkabilir. İşte Facebook arama sonuçlarına gelmesi beklenen Wikipedia özelliği.

Facebook Arama Sonuçları Güncelleniyor: Wikipedia Bilgileri Çıkacak

Neowin.net isimli internet sitesinin aktardığı habere göre, Facebook'ta bir arama yapıldığında Wikipedia'da yer alan bilgiler çıkacak. Facebook bildiğiniz üzere gizlilik sorunları nedeniyle geçen yılın Haziran ayında Grafik Arama hizmetini kapatmıştı. Bu özellik sayesinde eskiden kullanıcıların belirli anahtar kelimeler kullanarak kişi adları, yerler ve fotoğraflar gibi bilgilere erişebilmekteydi. Ancak artık erişilmiyor. Son rapora göre, Facebook arama sonuçlarında Wikipedia'dan bilgiler karşımıza çıkacak. Hemen aşağıdan paylaşılan ekran görüntüsüne göz atabilirsiniz.

Özelliğin şu anda test aşamasında olduğu bilgisi doğrulandı. Ancak ne zaman yayına alınacağına dair bir bilgi henüz bilinmiyor. Facebook, yaptığı yenilikler ile kullanıcıların bilgiye ulaşmasını kolaylaştıracak.

Sizler Facebook'un üzerinde çalıştığı özellik hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!