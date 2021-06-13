Fabrikanın kimyasal madde tankından sızıp havayla karışan nitrik asit gökyüzünü turuncuya boyandı

Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) sıvı temizlik kimyasallarının üretildiği bir fabrikada nitrik asidin bulunduğu tankta kimyasal sızıntı meydana geldi.

Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) sıvı temizlik kimyasallarının üretildiği bir fabrikada nitrik asidin bulunduğu tankta kimyasal sızıntı meydana geldi. Tanktan sızan nitrik asit havayla karışınca gökyüzü turuncuya büründü.

Olay, saat 20.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi sınırları içerisindeki OSB 1. Kısımda bulunan sıvı temizlik kimyasallarının üretildiği bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapalı olan fabrikada yaşanan kimyasal madde sızıntısı sebebiyle ihbar üzerine olay yerine OSB itfaiyesi, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bu sırada fabrikadaki kimyasal gaz sızıntısı havayla karışmaya başladı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, sızıntının fabrika içerisinde 10 tonluk kireç çözücünün ham maddesinde kullanılan nitrik asit tankından kaynaklandığını tespit etti. Jandarma ekipleri, fabrikanın bulunduğu sokağı trafiğe kapatıp çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de nitrik asidin yayılımını önlemek için soğutma çalışması gerçekleştirdi. Sızıntı kontrol altına alınırken, 30 kişiye yakın personelin çalıştığı öğrenilen fabrikanın olay sırasında kapalı olduğu bildirildi.

GÖKYÜZÜ TURUNCUYA BÜRÜNDÜ

Sızıntı anında çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise havayla karışan sitrik asidin, gökyüzünü turuncuya bürüdüğü gözlendi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

(Suat Metin - Akif Yılmaz/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı