Fabrikanın çatısından düşen işçi, ağır yaralandı
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Fabrikanın çatısından düşen işçi, ağır yaralandı

Fabrikanın çatısından düşen işçi, ağır yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

BURSA'da internet kablosu montajı için çıktığı fabrikanın çatısından düşen işçi Muhammet Lezgi Aydın (22), ağır yaralandı.

BURSA'da internet kablosu montajı için çıktığı fabrikanın çatısından düşen işçi Muhammet Lezgi Aydın (22), ağır yaralandı.

Olay, İnegöl'e bağlı Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi 24'üncü Sokak'ta meydana geldi. Muhammet Lezgi Aydın, internet kablosu montajı yapmak için çıktığı fabrikanın çatısında, bastığı plastik bölümün kırılmasıyla yaklaşık 4 metreden düştü. Kanlar içinde yere yığılan Aydın, ağır yaralandı.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Aydın'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.


Fabrikanın çatısından düşen işçi, ağır yaralandı
Fabrikanın çatısından düşen işçi, ağır yaralandı
Fabrikanın çatısından düşen işçi, ağır yaralandı
Fabrikanın çatısından düşen işçi, ağır yaralandı
Fabrikanın çatısından düşen işçi, ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

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