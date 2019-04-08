Fabrikadan Hırsızlık Yapan 2 Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı
KAHRAMANMARAŞ'ta kullanılmayan fabrika binasından hırsızlık yapan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ'ta kullanılmayan fabrika binasından hırsızlık yapan 2 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Olay, sabah saatlerinde Kavlaklı Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Kullanılmayan tarhana fabrikasından hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Görgü tanıklarının 2 kişinin duvardan atlayarak girdikleri fabrikadan çuvallar içerisinde malzeme çıkarıp kamyonete yüklediklerini belirtmesi üzerine polis ekipleri, kamyoneti organize sanayi bölgesinde durdurdu. Araçta bulunan F.D. ve A.A., polis tarafından gözaltına alınırken, çalınan malzemelerde fabrika sahibine teslim edildi.
Kaynak: DHA