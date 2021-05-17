Fabrikada gaz kaçağından çıkan yangın korkuttu
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Fabrikada gaz kaçağından çıkan yangın korkuttu

Fabrikada gaz kaçağından çıkan yangın korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan çelik konstrüksiyon fabrikasında gaz kaçağından meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan çelik konstrüksiyon fabrikasında gaz kaçağından meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Şevketiye Mahallesi'nde bulunan çelik konstrüksiyon fabrikasında saat 10.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada gaz kaçağı sebebiyle yangın çıktı. Atölyede çalışma yapan fabrika çalışanları ise dumanları fark edince hemen dışarıya çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ve jandarma ekipleri ise çevrede geniş önlemler aldı. İtfaiye ekipleri, müdahale sonucu yangını kontrol altına aldı. Herhangi bir can kaybının ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

"Eğitimlerimizi almıştık"

Yangının nasıl çıktığını anlatan fabrika çalışanı Bekir Kurt, "Tüpten bir sızdırma olmuş. Gaz da ağır olduğu için havadan yere çökmüş. O sırada kaynak ve taşlama yapılıyordu. Atlayan çapak sonucu harlandı. Kalın bir gaz tabakası oluşmamış. Zaten eğitimlerimizi almıştık. Hızlı şekilde dışarıya intikal ettik. Yaralanan, ölen yok. Hızlı bir şekilde atölyeyi boşalttık" dedi. - KOCAELİ

Fabrikada gaz kaçağından çıkan yangın korkuttu
Fabrikada gaz kaçağından çıkan yangın korkuttu
Fabrikada gaz kaçağından çıkan yangın korkuttu
Fabrikada gaz kaçağından çıkan yangın korkuttu
Fabrikada gaz kaçağından çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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