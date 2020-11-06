Son dakika! Fabrikada süt banyosu yapan ve o anları kayda alan kişi tutuklandı

Son dakika! Konya'da, süt toplama merkezinde bir çalışanın süt banyosu yaparken çekilen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan Emre Sayar ve Uğur Turgut tutuklandı.

Dün bir sosyal medya platformunda yayınlanan ve süt fabrikasında sütle banyo yapan şahsın skandal görüntüleri, tepki çekmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya üzerinden açıklama yapmış, "Konya'daki bir süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir. Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

FABRİKA KAPATILDI

Görüntülerin yayınlamasının ardından Konya Tarım ve Orman Müdürü Ali Ergin, firmanın Meram ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan süt toplama merkezine giderek inceleme bulundu. Ergin, "İnsan sağlığını riske atan durumlardan dolayı faaliyetten men edilen firmaya, 13 bin 934 lira idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda Konya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Var olan sütlerin imhasını ve işletme belgesinin iptalini de gerçekleştireceğiz" dedi.

İŞTEN ÇIKARILDI

Firma tarafından konu hakkında yapılan açıklamada ise "Temel hedefi itibarsızlaştırma olan, elemanımız tarafından bilgimiz dışında çekilip çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılmış görüntüler ve yapılan eylem bizleri de üzmüş olup, kesinlikle kabul edilmesi mümkün değildir. İlgili şahsın iş akdi iptal edilmiş olup, hakkında gerekli yasal işlem ve incelemeler başlatılmıştır" denilmişti.

"SÜT DEĞİL, DETERJANDI"

Soruşturma kapsamında, banyo yapan Uğur Turgut ile görüntüleri çekip paylaşan Emre Sayar polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin ilk ifadelerinde, "O süt değildi, kazanları yıkadığımız deterjandı" dediği öğrenildi.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan Emre Sayar ve Uğur Turgut tutuklandı.