Fabrika Müdürüne 'Havalı Tüfekle Güvercin Vurma' Soruşturması

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, özel bir firmaya ait cam fabrikasında işletme müdürlüğü yapan Şaban K. hakkında, havalı tüfekle tesislere gelen güvercinleri vurduğu gerekçesiyle idari soruşturma başlatıldı.



Ergene'nin Misinli Mahallesi'nde bulunan özel bir firmaya ait cam fabrikasının üretim bölümüne gelen güvercinler, iddiaya göre, tesislerin işletme müdürü Şaban K. tarafından havalı tüfekle vuruldu. Kuşlardan bazıları, telef olurken, bazıları da yaralandı. Şaban K.'nin fabrika içinde



tüfekle gezmesi ve ateş etmesi, bir çalışan tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Fabrika işçilerinin veterinere götürdüğü yaralı kuşlar ise tedaviye alındı.



Kuşların havalı tüfekle vurulduğu anlara ilişkin görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü ekipleri, Şaban K. hakkında idari soruşturma başlatıp, fabrikada incelemelerde bulundu. Şaban K., havalı tüfekle kuşları korkutmak amacıyla 1-2 atış yaptığını ileri sürerek, güvercin, baykuş ve kedi öldürmediğini iddia etti. Şaban K. hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



- Ergenetekirdağ