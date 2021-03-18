Fabrika duvarına çarpan araç hurdaya döndü: 1 ölü
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Fabrika duvarına çarpan araç hurdaya döndü: 1 ölü

18.03.2021 19:32 | Son Güncelleme: 18.03.2021 19:39
Fabrika duvarına çarpan araç hurdaya döndü: 1 ölü

Bursa'nın Kestel ilçesinde yoldan çıkarak fabrika duvarına çarpan araçta bir kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Kestel ilçesinde yoldan çıkarak fabrika duvarına çarpan araçta bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Bursa-Ankara yolunun Kestel'e bağlı Babasultan köyü çatrağında meydana geldi. Muhiddin Ülger idaresindeki 16 ABU 218 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında bulunan fabrikanın duvarına çarptı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti. - BURSA

Fabrika duvarına çarpan araç hurdaya döndü: 1 ölü
Fabrika duvarına çarpan araç hurdaya döndü: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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