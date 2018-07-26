Fabri'den Sonra Andre Schürrle

İngiliz ekibi Fulham, Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund'un Alman futbolcusu Andre Schürrle'yi iki sezonluğuna kiraladı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Premier Lig ekiplerinden Fulham, kaleye Beşiktaş'tan Fabri'yi aldıktan sonra transfer çalışmalarını hücum hattında yoğunlaştırdı. Bu kapsamda İngiliz temsilcisi, Alman ekibi Borussia Dortmund'da forma giyen Andre Schürrle'yi kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyu iki yıllık kiralandığı belirtildi. Schürrle, Fulham'da 14 numaralı formayı giyecek. Andre Schürrle, geçtiğimiz sezon Dortmund ile 18 resmi müsabakaya çıktı ve 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Alman futbolcu kariyerinde Mainz 05, Bayer Leverkusen, Chelsea ve Wolfsburg takımlarında forma giydi.

(İHA)