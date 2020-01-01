Faaliyeti durdurulan Tunçbilek Termik Santrali havadan görüntülendi
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Faaliyeti durdurulan Tunçbilek Termik Santrali havadan görüntülendi

Kütahya merkeze bağlı Seyitömer beldesinde ve Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren termik santrallerin çalışmaları, "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durduruldu.

01.01.2020 17:45 | Son Güncelleme: 01.01.2020 17:47
Faaliyeti durdurulan Tunçbilek Termik Santrali havadan görüntülendi

merkeze bağlı beldesinde ve ilçesine bağlı beldesinde faaliyet gösteren termik santrallerin çalışmaları, "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durduruldu.

Kütahya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, özel bir şirket tarafından işletilen merkeze bağlı Seyitömer beldesinde ve Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren termik santralleri denetledi.

Denetimleri sonucunda ekipler, işletmelerin çalışmalarını "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar durdurdu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Faaliyeti durdurulan Tunçbilek Termik Santrali havadan görüntülendi
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