F1 Monaco Grand Prix'sini kazanan Hamilton: "Niki Lauda'nın yanımda olduğunu hissettim"

F1 Monaco Grand Prix'sini kazanan Hamilton: "Niki Lauda'nın yanımda olduğunu hissettim"

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 6'ncı yarışı Monaco Grand Prix'sinde, Mercedes takımının İngiliz pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

F1 Monaco Grand Prix'sini kazanan Hamilton:

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 6'ncı yarışı Monaco Grand Prix'sinde, Mercedes takımının İngiliz pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Formula 1'de sezonun 6'ncı mücadelesi, Monaco'da Monte Carlo sokaklarında oluşturulan 3,337 kilometrelik pistte 78 tur üzerinden yapıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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