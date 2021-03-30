F1'de yeni sezon Hamilton'ın zaferi ile başladı
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F1'de yeni sezon Hamilton'ın zaferi ile başladı

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F1'de yeni sezon Hamilton'ın zaferi ile başladı

2021 Formula 1 sezonunun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix’sini Mercedes-AMG Petronas Takımı pilotu Lewis Hamilton kazanırken, Valtteri Bottas ise podyumdaki üçüncü basamağı elde etti.

CARMEDYA.COM – 2021 Formula 1 sezonunun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sini Mercedes-AMG Petronas Takımı pilotu Lewis Hamilton kazanırken, Valtteri Bottas ise podyumdaki üçüncü basamağı elde etti.

Sezona 25 tam puan alan Lewis Hamilton ve 16 puan alan Valtteri Bottas ile birlikte Mercedes-AMG Petronas Formula 1 Takımı da 41 puanla şampiyonaya lider olarak başladı. Lewis Hamilton kariyerinin 96'ncı zaferine ulaşırken, 2015 yılından günümüze ilk kez bir açılış yarışını da kazandı.

2021 Bahreyn Grand Prix'si oldukça rüzgarlı ve sıcak bir havada 57 tur boyunca kıyasıya bir mücadelede sonuçlandı. 5.4 km'lik Sakhir Pisti'nde 20 pilot ve 10 takım yarışırken, 16 pilot damalı bayrağının altından geçti.

Formula 1 2021 sezonun bir sonraki yarışı 18 Nisan tarihinde İmola-İtalya'da koşulacak.

Kaynak: Carmedya.com

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