Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş görevine başladı

Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Çanakkale'nin Ezine ilçesi Kaymakamlığına atanan Yunus Kızılgüneş görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Çanakkale'nin Ezine ilçesi Kaymakamlığına atanan Yunus Kızılgüneş görevine başladı.

Makamında ziyaretçilerini kabul eden Kızılgüneş, kurum amir ve müdürlerinden ilçe hakkında bilgiler aldı.

Kızılgüneş, yaptığı açıklamada, Ezine'nin Türkiye'nin tanınmış, tarihi, doğası, turizmi ve tarımsal ürünleri ile marka şehirlerinden biri olduğunu belirterek, "Ezine'de belediyemiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, siyasi partilerimiz, esnaf ve sanatkarlarımız, iş adamlarımız ve tabii ki en önemlisi de Ezineli hemşehrilerimizle ilçemiz için önemli olan karar ve çalışmaları hep birlikte gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Birol Güngördü