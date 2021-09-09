Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş görevine başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş görevine başladı

Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş görevine başladı
Anadolu Ajansı / Birol Güngördü - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Çanakkale'nin Ezine ilçesi Kaymakamlığına atanan Yunus Kızılgüneş görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Çanakkale'nin Ezine ilçesi Kaymakamlığına atanan Yunus Kızılgüneş görevine başladı.

Makamında ziyaretçilerini kabul eden Kızılgüneş, kurum amir ve müdürlerinden ilçe hakkında bilgiler aldı.

Kızılgüneş, yaptığı açıklamada, Ezine'nin Türkiye'nin tanınmış, tarihi, doğası, turizmi ve tarımsal ürünleri ile marka şehirlerinden biri olduğunu belirterek, "Ezine'de belediyemiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, siyasi partilerimiz, esnaf ve sanatkarlarımız, iş adamlarımız ve tabii ki en önemlisi de Ezineli hemşehrilerimizle ilçemiz için önemli olan karar ve çalışmaları hep birlikte gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Birol Güngördü

Son dakika haberi... Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 308 bin 437 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 308 bin 437 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti.
Uzmanlar Mu varyantının en yaygın 3 belirtisini paylaştı: Yüksek ateş, uzun süreli öksürük ve tat kaybı
Uzmanlar Mu varyantının en yaygın 3 belirtisini paylaştı: Yüksek ateş, uzun süreli öksürük ve tat kaybı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Müge Anlı Düm Tek Tek Haluk Levent
Spor Cristiano Burak Yılmaz Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş görevine başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 09:29:35. #1.15#

title