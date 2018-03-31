Ezine'de "Zeytincilik Sektörü Bilgi Alışverişi Toplantısı"

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde "Zeytincilik Sektörü Bilgi Alışverişi Toplantısı" düzenlendi.

Kaymakam Ali İkram Tuna, ilçedeki bir restoranda gerçekleştirilen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Ezine'de yapılacak olan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) önemini vurguladı.

Gıda OSB'nin, Ezine'de faaliyete başlamasıyla bölgede tarım ve hayvancılık alanında büyük gelişmeler yaşanacağını, bunun zeytin sektörüne de olumlu yansıyacağını anlatan Tuna, ilçenin peynirde olduğu gibi sofralık zeytin ve zeytinyağında da büyük potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Tuna, buna rağmen coğrafi işaret ve markalaşma işinin ihmal edilmesi nedeniyle katma değer yaratılamadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Hükümetin ekonomik gelişmeyi desteklemek amacıyla peş peşe açıkladığı teşvik paketleri ve başta sayın valimiz ve milletvekillerimiz olmak üzere tüm Çanakkale'nin ilgisi ve desteğiyle çok hızlı bir şekilde mesafe kateden OSB, ilimizde ve ilçemizde sanayicilerimize büyük yatırım fırsatı sunmaktadır. Belediye Başkanımızla yaptığımız son Ankara ziyaretimizde Milletvekilimiz Sayın Bülent Turan bizleri bizzat Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımızla görüştürerek sorunları ve çözüm taleplerimizi iletme ve destek alma fırsatı sundu. Çok yakın zamanda kamulaştırma süreci tamamlanacak. İmar ve parselasyon işlemleri tamamlandı. Altyapı uygulama projelerimizde hızla hazırlanıyor."