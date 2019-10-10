Ezine'de "Kodlama Haftası" etkinliği

10.10.2019 16:18

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde "Kodlama Haftası" dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Gazi Ortaokulundaki törende İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilişim Teknolojileri Koordinatörü Kasım Tolga Er tarafından kodlamanın önemi hakkında bilgiler verildi.

Okulun Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Eren Can Öndeş de "Kodlamanın önemi, öğrencilerin neden ilgisini çektiği, hangi kodlama uygulamalarının kullanılabileceği ve okulun bu bağlamdaki faaliyetleri" hakkında görsel destekli sunum gerçekleştirdi.

Okulun Müdür Yardımcısı Murat Sevinç ise Portekiz'de alınan robotik kodlama eğitimi hakkında yine görsel destekli bilgilendirmede bulundu.

Portekiz'in Figueira da Foz kentinde 30 Mart-7 Nisan tarihlerinde "AB Kodlama ve Robotik Yazılım Becerileri Eğitimi"ne katılan Okul Müdürü Orla Dinçkan, Müdür Yardımcısı Murat Sevinç, öğretmenler Bahadır Sağlam, Eren Can Öndeş, Evşen Sel, Ayşen Uçkan Karaöz, Çiğdem Dikbasan Cura, Semih Yıldız ve Hande Sevinç'e sertifikaları ile Europass belgeleri, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Bünyamin Uruç ve İdris Akbaş ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Akman tarafından verildi.

Dinçkan, etkinlikte yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Robotik biliminde meydana gelen gelişmeler, bu alana yönelik yapılan yatırımları ve teşvikleri de artırmıştır. Geleceğin teknolojisi olarak görülmesinden dolayı hem devletler hem de büyük kurumsal firmalar tarafından bu alana birçok destek verilmektedir. Ülkemizde de bu alanda birçok okulda kodlama ve robotik eğitimi verilmeye başlanmıştır. Yurt dışında popüler olan ve adını İngilizce kökenli kelimelerin baş harflerinden alan STEM adındaki eğitim programları da ülkemizde yaygınlaşmaya başlamıştır. Gazi Ortaokulu olarak bizler de bu konunun ne kadar önemli olduğunu fark ettik, geçen yıl Erasmus kapsamında 6 öğretmen arkadaşımız ve iki idarecimiz robotik kodlama eğitimi aldı. Okulumuzda da bir Robotik Kodlama ve Tasarım Sınıfı oluşturulması için geçen yıldan bu yana İlçemiz Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü bizleri desteklemektedir. Okulumuzda Robotik Kodlama ve Tasarım Sınıfı oluşturulduğunda hem kendi öğrencilerimiz hem de ilçemizdeki diğer öğrenciler bundan yararlanacaktır."

Kaynak: AA