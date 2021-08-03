Ezine'de 10 dönüm ormanlık alan yangından zarar gördü
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Ezine'de 10 dönüm ormanlık alan yangından zarar gördü

Ezine'de 10 dönüm ormanlık alan yangından zarar gördü
Demirören Haber Ajansı / Erol Güngördü - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü. 

Yangın saat 21.30 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde ormanlık alanda çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler, çok sayıda orman işçisi, Ezine ve Geyikli Belediyesi'ne ait itfaiye araçları müdahale etti. Köylüler de yangını kendi imkanlarıyla söndürmek için ekiplere destek verdi. Yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan yangına müdahale eden Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 arazöz devrildi. Arazözde bulunan 2 orman işçisi kazayı yara almadan atlattı. Yangında yaklaşık 10 dönümlük alan yanarak küle döndü.Yangının orman içerisinde doğrudan çıktığını ifade eden Tavaklı Köyü Muhtarı Ender Şengül, "Yangının kontrol altına alındı. Herhangi bir sıkıntı yok. Yangın, çamlığın ortasından ateşlenmiş. Sabotaj olarak görülüyor. Başka türlü olmasının imkanı yok. Yol kenarından değil, çamlığın ortasından ateşlenmiş. Köy halkıyla birlikte ilk müdahaleyi yaptık" dedi. 

Yangının çıktığı alana da, Çanakkale Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ve Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu da çalışmaları yerinde inceledi.


Ezine'de 10 dönüm ormanlık alan yangından zarar gördü
Ezine'de 10 dönüm ormanlık alan yangından zarar gördü
Ezine'de 10 dönüm ormanlık alan yangından zarar gördü
Ezine'de 10 dönüm ormanlık alan yangından zarar gördü
Ezine'de 10 dönüm ormanlık alan yangından zarar gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Güngördü

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