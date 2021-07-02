Ezhel - Bul Beni sözleri! 'Bul Beni' rap şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Ezhel - Bul Beni sözleri! 'Bul Beni' rap şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Ezhel - Bul Beni sözleri! 'Bul Beni' rap şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Ezhel'in yeni şarkısı Bul Beni Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 200 bin izlenme ve 30 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Ezhel - Bul Beni sözleri nelerdir? Bul beni rap şarkısı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler haberimizde...

Ezhel - Bul Beni şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

EZHEL - BUL BENİ RAP ŞARKISI SÖZLERİ

(Giriş kısmı)

(Yo, Jugglerz!)

Rüyalarıma giriyor senle sevgili olmak

Ama ''sen'' diye yok bi' şey

Bu kadar zor olamaz hayalimdeki kişiyi bulmak

Vazgeçtim artık sen beni

Bul beni, bul beni, oh

Artık bul beni, ya, bul beni, bul beni, oh

Artık bul beni, ya

(Nakarat kısmı)

Tatlı kızlar dört yanımda

Hepsi hoş da belli olmaz

Kim beni benim için sevebilecek acep tüm yüreğiyle?

Sen artık bul beni, bul beni, oh

Artık bul beni, ya, bul beni, bul beni, oh

Artık bul beni, ya

(Verse 1)

Gel yanıma, yanla canım (Gel)

Bu yaz ne yap'ca'z, planlayalım (Bebek)

S**y body, sallayadur

Saçın, vücudun, ka**aların

Hem s?vgilim ol hem arkadaşım

Desem: "Bi' yârim var, yaşasın!"

Kız g?l de bana de: "Angaralı'm"

Dağıt şu sisli manzaramı

Bugüne dek gitmedi şansım yaver

İyi de böyle madem

Belki de sendin zaten

(Tüm beklediğim)

(Nakarat kısmı)

Tatlı kızlar dört yanımda

Hepsi hoş da belli olmaz

Kim beni benim için sevebilecek acep tüm yüreğiyle?

Sen artık bul beni, bul beni, oh

Artık bul beni, ya, bul beni, bul beni, oh

Artık bul beni, ya

(Verse 2)

Bugüne dek, bugüne dek beni yediler

''Sevmediler'' diyemem ama değişti birden tüm hâlleri

Beni bi' bana bırakamadılar

Beni anlayamadılar, bıktım dramalarından

Tüm kalbimi döktüm önlerine

Yo-yoldaş olsunlar istedim ömrümce

O-olmaz istedikleri istediğim

Ko-korkar oldum, artık kimse gönlümde yok da

Bugüne dek gitmedi şansım yaver

İyi de böyle madem

Belki de sendin zaten

(Tüm beklediğim)

(Nakarat kısmı)

Tatlı kızlar dört yanımda

Hepsi hoş da belli olmaz

Kim beni benim için sevebilecek acep tüm yüreğiyle?

Sen artık bul beni, bul beni, oh

Artık bul beni, ya, bul beni, bul beni, oh

Artık bul beni, ya

(Çıkış bölümü)

Bul beni, bul beni, oh

Artık bul beni, ya, bul beni, bul beni, oh

Artık bul beni, ya

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Ezhel'in yeni şarkısı Bul Beni 2 Temmuz Cuma günü Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 230 bin izlenme ve 32 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz : Sercan İpekçioğlu

Müzik : Joachin Piehl, Jonas Nikolaus Lang, Martin Peter Willumeit, David Tobias Hofmann

Vocals: Ezhel

Guitars: Ezhel

Haber Yorumları
500
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