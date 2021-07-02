Ezhel - Bul Beni sözleri! 'Bul Beni' rap şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
Ezhel'in yeni şarkısı Bul Beni Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 200 bin izlenme ve 30 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Ezhel - Bul Beni sözleri nelerdir? Bul beni rap şarkısı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler haberimizde...
Ezhel - Bul Beni şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
EZHEL - BUL BENİ RAP ŞARKISI SÖZLERİ
(Giriş kısmı)
(Yo, Jugglerz!)
Rüyalarıma giriyor senle sevgili olmak
Ama ''sen'' diye yok bi' şey
Bu kadar zor olamaz hayalimdeki kişiyi bulmak
Vazgeçtim artık sen beni
Bul beni, bul beni, oh
Artık bul beni, ya, bul beni, bul beni, oh
Artık bul beni, ya
(Nakarat kısmı)
Tatlı kızlar dört yanımda
Hepsi hoş da belli olmaz
Kim beni benim için sevebilecek acep tüm yüreğiyle?
Sen artık bul beni, bul beni, oh
Artık bul beni, ya, bul beni, bul beni, oh
Artık bul beni, ya
(Verse 1)
Gel yanıma, yanla canım (Gel)
Bu yaz ne yap'ca'z, planlayalım (Bebek)
S**y body, sallayadur
Saçın, vücudun, ka**aların
Hem s?vgilim ol hem arkadaşım
Desem: "Bi' yârim var, yaşasın!"
Kız g?l de bana de: "Angaralı'm"
Dağıt şu sisli manzaramı
Bugüne dek gitmedi şansım yaver
İyi de böyle madem
Belki de sendin zaten
(Tüm beklediğim)
(Nakarat kısmı)
Tatlı kızlar dört yanımda
Hepsi hoş da belli olmaz
Kim beni benim için sevebilecek acep tüm yüreğiyle?
Sen artık bul beni, bul beni, oh
Artık bul beni, ya, bul beni, bul beni, oh
Artık bul beni, ya
(Verse 2)
Bugüne dek, bugüne dek beni yediler
''Sevmediler'' diyemem ama değişti birden tüm hâlleri
Beni bi' bana bırakamadılar
Beni anlayamadılar, bıktım dramalarından
Tüm kalbimi döktüm önlerine
Yo-yoldaş olsunlar istedim ömrümce
O-olmaz istedikleri istediğim
Ko-korkar oldum, artık kimse gönlümde yok da
Bugüne dek gitmedi şansım yaver
İyi de böyle madem
Belki de sendin zaten
(Tüm beklediğim)
(Nakarat kısmı)
Tatlı kızlar dört yanımda
Hepsi hoş da belli olmaz
Kim beni benim için sevebilecek acep tüm yüreğiyle?
Sen artık bul beni, bul beni, oh
Artık bul beni, ya, bul beni, bul beni, oh
Artık bul beni, ya
(Çıkış bölümü)
Bul beni, bul beni, oh
Artık bul beni, ya, bul beni, bul beni, oh
Artık bul beni, ya
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Ezhel'in yeni şarkısı Bul Beni 2 Temmuz Cuma günü Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 230 bin izlenme ve 32 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz : Sercan İpekçioğlu
Müzik : Joachin Piehl, Jonas Nikolaus Lang, Martin Peter Willumeit, David Tobias Hofmann
Vocals: Ezhel
Guitars: Ezhel