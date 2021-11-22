Ezgi Sertel kimdir? Ezgi Sertel hayatı ve biyografisi! Ezgi Sertel kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ezgi Sertel merak konusu oldu. İşte Ezgi Sertel hakkında merak edilen Ezgi Sertel kimdir, Ezgi Sertel hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

EZGİ SERTEL KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Ekim 1981

Kaç yaşında: 40 yaşında

Nereli:Safranbolu

Ezgi Sertel 1 Ekim 1981'de Karabük'ün Safranbolu ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2007 yılında Samanyolu TV'de yayınlanan Tek Türkiye dizisinde oynadığı Zeynep Öğretmen karakteriyle tanınmıştır. Daha sonra Tek Türkiye dizisinden ayrılmıştır. 2006 yılında yayına giren Yağmurdan Sonra adlı dizide Leyla öğretmen karakteriyle izleyici karşısına geçmiştir. Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan Ezgi Sertel, Show TV'de yayınlanan Lezzet Haritası isimli programla Anadolu'da birçok şehri dolaşarak o şehrin yemeklerini ve kültürünü tanıtmıştır. 7 Eylül 2020 tarihinden itibaren TRT 1 ekranlarında yayına giren Fazlası Zarar adlı yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet