Ezgi Şenler: Sakar bir aşığım
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Ezgi Şenler: Sakar bir aşığım

25.09.2020 10:16 | Son Güncelleme: 25.09.2020 10:22
Ezgi Şenler: Sakar bir aşığım

Formsante'nin Instagram hesabında gerçekleşen canlı yayınla merak edilenleri cevaplayan Şenler, yaşadığı set kazalarından bahsetti: "Çatı Katı Aşk'ın setinde Ayşen'in Ateş'e aşık olduğu sahneyi çekiyorduk. O sahneden sonra kamerayı geçtim ve yerdeki kabloya takılıp yere düştüm.

Formsante'nin Instagram hesabında gerçekleşen canlı yayınla merak edilenleri cevaplayan Şenler, yaşadığı set kazalarından bahsetti: "Çatı Katı Aşk'ın setinde Ayşen'in Ateş'e aşık olduğu sahneyi çekiyorduk. O sahneden sonra kamerayı geçtim ve yerdeki kabloya takılıp yere düştüm. Elimin içi ve dizim yaralandı. Bir de Furkan'la (Andıç) yatak sahnesi vardı. Kafamı yatağın başlığına vurmuştum. 'Bodrum Masalı'nda da Alperen'in (Duymaz) ayağını duvara sürtmüştüm. Bir sakarlığım var anlayacağınız."

İLİŞKİYE VAKİT YOK

Gerçekte aşk hayatının nasıl gittiği sorulan genç oyuncu, "Dizi başlamadan önce sevgilim vardı ama o bitti. Şimdi ilişki için vaktim yok" yanıtını verdi.

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