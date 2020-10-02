Ezgi Şenler kimdir? Ezgi Şenler nereli? Ezgi Şenler aslen nereli? Ezgi Şenler dizileri?
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Ezgi Şenler kimdir? Ezgi Şenler nereli? Ezgi Şenler aslen nereli? Ezgi Şenler dizileri?

02.10.2020 13:40 | Son Güncelleme: 02.10.2020 13:59
Ezgi Şenler kimdir? Ezgi Şenler nereli? Ezgi Şenler aslen nereli? Ezgi Şenler dizileri?

Ezgi Şenler genç yıldızlar arasında oldukça dikkat çeken çok yeni bir isim. Bodrum Masalı ile ilk ön planda rolünü oynayan Ezgi Şenler kimdir? Ezgi Şenler nerelidir?

Şimdilerde Çatı Katı Aşk dizisiyle tüm dikkatleri üstünde toplayan Ezgi Şenler, kıvır kıvır saçları ve sıcak enerjisiyle genç jenerasyonda oldukça dikkat çeken bir isim.

Ezgi Şenler kimdir? Ezgi Şenler nereli? Ezgi Şenler aslen nereli? Ezgi Şenler dizileri?
Ezgi Şenler

EZGİ ŞENLER KİMDİR?

Ezgi Şenler, 28 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nde tamamlamıştır. 9 yaşında Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde Çocuk Balesi Bölümü'ne iki yıl eğitim almıştır.11 yaşında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Klasik Bale Bölümü'ne girmeye hak kazanmıştır. 2016 yılında Kanal D'de yayınlanan Bodrum Masalı dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.Ezgi Şenler, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Canevim dizisinde Müjgan karakterine hayat vermektedir.

Ezgi Şenler, 1,68 metre boyunda, 55 kilo ve Kova burcudur.

EZGİ ŞENLER DİZİLERİ

2019 – Canevim (Müjgan Haksever) (TV Dizisi)

2018 – Nefes Nefese (Mercan) (TV Dizisi)

2016 – Bodrum Masalı (Aslı) (TV Dizisi)

Şimdilerde Çatı Katı aşk dizisindeki Ayşen Yılmaz karakteriyle dikkat çeken Ezgi Şenler oldukça yetenekli ve pozitif enerjiye sahip bir isim.

Ezgi Şenler kimdir? Ezgi Şenler nereli? Ezgi Şenler aslen nereli? Ezgi Şenler dizileri?

AYŞEN YILMAZ KARAKTERİ

Yılmaz ailesinin bırakın üvey olmayı belki de öz çocuklarından çok kayırdıkları üvey kızlarıdır. Moda tasarım bölümünde okumaktadır. Ayşen, sadece Yılmazların değil bütün mahallenin göz bebeğidir. İlk dişinin çıkmasından, yürümesinden, konuşmaya başlamasından tutun da okuldaki müsamerelerine kadar bütün özel anlarında mahalleli tüm sıcaklığı ve samimiyetiyle Ayşen'in yanında olmuştur. O da bunları asla unutmamış büyüdükten sonra kendini mahallenin her işine koşmaya adamıştır.

Özellikle de mahallelinin nişan, sünnet, mezuniyet gibi özel bir günü oldu mu? Muhteşem tasarımlar Ayşen'den…Ayşen'in, yer yer hayalperest ve renkli kişiliğe sahip olmasına rağmen, gözü parada, pulda, zenginlikte değildir.

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Haber Yorumları (3)
YASEMİN: bu kızı başka dizilerde de görürüz kesin
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LEYLA: çok güzel bir kız değil mi
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OKAN: neden çıkmış diziden var mı bilgi
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500
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