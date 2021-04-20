Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı'na damga vuran tokat sahnesini anlattı
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Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı'na damga vuran tokat sahnesini anlattı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Masumlar Apartmanı'nın başrol oyuncularından Ezgi Mola, konuk olduğu televizyon programında dizide İnci karakterini oynayan Farah Zeynep Abdullah'a attığı tokat hakkında konuştu. Mola, "Bu kızın suratı küçücük benim elimde kürek gibiymiş. Bunu ayarlayamadım" dedi. Abdullah ise o sahnede gözünün karardığını ve sinirle elindeki her şeyi attığını itiraf etti.

Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programının bu haftaki konukları Masumlar Apartmanı'nın yıldızları Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar oldu. Dizi hakkında birçok şeyden bahseden Mola ve Abdullah, 25. bölümdeki tokat sahnesi hakkında konuştu.

"BENİM ELİM KIZIN KÜÇÜCÜK YÜZÜNE OTURDU"

Dizide birbirinden hoşlanmayan iki kişiyi oynayan İnci ve Safiye tartışmış ve sonunda ipler iyice gerilmişti. Kendine hakim olamayan Safiye, herkesin içinde İnci'ye tokat atmıştı. Candaş Tolga Işık'ın "O nasıl bir sahneydi ya" demesi üzerine konuşan Ezgi Mola, "Tokat atma sahnesinde ben kontrollüyümdür. Ben Farah'a 'tokat atacağım sen de onu al' dedim. Çok sert yapmamak istedim. Ama ayarlayamadığım bir şey vardı. O da bu kızın suratı küçücük benim elimde kürek gibiymiş. Bu kızın küçücük yüzüne benim el bir oturdu" dedi.

Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı'na damga vuran tokat sahnesini anlattı

"TOKATLA GÖZÜM KARARDI"

Sahne hakkında samimi itiraflarda bulunan Farah Zeynep Abdullah ise "O gün aşırı gerilmiştim. Tokatla gözüm karardı. Benim o an elim ayağım titredi. O sinirle elimdekileri atmışım. O sahnede yere kapaklanma anında yalnız kalma hissi geldi. Böyle sahnelerde oluyor" ifadelerini kullandı.

Farah Zeynep Abdullah, dizide en çok zorlandığı sahnenin de bu sahne olduğunu sözlerine ekledi.

Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı'na damga vuran tokat sahnesini anlattı
Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı'na damga vuran tokat sahnesini anlattı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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