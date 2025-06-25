Ezgi Mola Mustafa Aksakallı neden ayrıldı?

Ezgi Mola Mustafa Aksakallı neden ayrıldı?
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İki yıl önce nikah masasına oturan Ezgi Mola-Mustafa Aksakallı çifti anlaşmalı olarak boşandı. Magazin gündemini sarsan gelişme sonrası Ezgi Mola Mustafa Aksakallı neden ayrıldı, merak edildi.

İki yıl önce evlenen Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı çifti boşandı. 3 gün önce birlikte düğüne katılan çift sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamayla anlaşmalı olarak boşandıklarını duyurdu. Peki, Ezgi Mola Mustafa Aksakallı neden ayrıldı?

EZGİ MOLA MUSTAFA AKSAKALLI NEDEN AYRILDI?

Ezgi Mola yaptığı paylaşımda; "2 yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Ezgi Mola paylaşımının devamında ise; "Sürecin devamında dostluğumuza zarar vermeden, kırmadan, üzmeden, birbirimizin yanında olacağız. Bizden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Olur da saçma şeyler söyleyen olursa diye bunu söyleme gereği duyuyor insan" diyerek çıkacak haberlerinde önüne geçti.

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı neden ayrıldıkları hakkında açıklama yapmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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