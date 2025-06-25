İki yıl önce evlenen Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı çifti boşandı. 3 gün önce birlikte düğüne katılan çift sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamayla anlaşmalı olarak boşandıklarını duyurdu. Peki, Ezgi Mola çocuğu var mı, kaç çocuğu var?

EZGİ MOLA BOŞANDI MI?

Ezgi Mola yaptığı paylaşımda; "2 yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Ezgi Mola paylaşımının devamında ise; "Sürecin devamında dostluğumuza zarar vermeden, kırmadan, üzmeden, birbirimizin yanında olacağız. Bizden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Olur da saçma şeyler söyleyen olursa diye bunu söyleme gereği duyuyor insan" diyerek çıkacak haberlerinde önüne geçti.

CAN İSMİNDE OĞULLARI VAR

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı çifti, iki yıl önce ailelerin katıldığı törenle evlenmiş ve bu evlilikten Can adında oğulları dünyaya gelmişti.

MUSTAFA AKSAKALLI KİMDİR?

1985 yılında İzmir'de doğan Mustafa Aksakallı, pek çok ünlü restoranın işletmeciliğini yapmasıyla tanınıyor. 2019 yılında tanışan çift, 2023 yılında sade bir nikah töreniyle evlendi. Bu evlilikten Can isimli bir oğlu bulunan Aksakallı, 25 Haziran 2025 tarihinde Ezgi Mola ile boşandıklarını duyurdu.

Mustafa Aksakallı şimdilerde Alaçatı'da ünlü isimlerin uğrak noktası olan bir mekanın işletmeciliğini yapıyor.

3 gün önce katıldıkları bir düğünde birlikte görüntülenen Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı çifti boşandıklarını duyurdu. Oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında anlaşmalı olarak boşandıklarını duyurdu