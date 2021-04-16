Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu hayatı ve biyografisi! Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli?
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Ezgi Eyüboğlu, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Ezgi Eyüboğlu hakkında merak edilenler. Ezgi Eyüboğlu hayatı ve biyografisi. Ezgi Eyüboğlu kimdir?
Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ezgi Eyüboğlu merak konusu oldu. İşte Ezgi Eyüboğlu hakkında merak edilen Ezgi Eyüboğlu kimdir, Ezgi Eyüboğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…
EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?
Doğum tarihi: 15 Haziran 1988
Kaç yaşında: 32yaşında
Nereli: Ankara
Boy: 1,65 m
İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde master yapmıştır. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle ünlenmiştir. Ardından Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde rol almıştır.
14 Mayıs 2016 tarihinde Kaan Yıldırım ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift 26 Haziran 2019 tarihinde boşandı.