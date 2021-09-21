EZGİ EYÜBOĞLU, 'SESİMDE KARADENİZ VAR' - Haberler Magazin
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EZGİ EYÜBOĞLU, 'SESİMDE KARADENİZ VAR'

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EZGİ EYÜBOĞLU, 'SESİMDE KARADENİZ VAR'

Karadeniz müziğinin genç sanatçısı Ezgi Eyüboğlu, 'Denizin Ezgisi" albümünde Selçuk Balcı ile yaptığı düeti ile müzikseverlerin karşısına çıktı.

'Sesimde Karadeniz var' diyen Ezgi Eyüboğlu düetinde Selçuk Balcı ile birlikte akustik versiyonu ile "Unutamadum" isimli şarkıyı seslendirdi. Geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz kalan müziğin sahibi Hasan Saltık'ın son projelerinden olan 'Denizin Ezgisi' isimli albümde Ezgi Eyüboğlu, söz ve müziği Fatih Söylemez'e ait 'Unutamadum' isimli şarkı da kendisine eşlik eden Selçuk Balcı ile birlikte Enes Bilal Taşçı yönetmenliğini yaptığı klipte kamera karşısına geçti. Oyuncu Ezgi Eyüboğlu, ad-soyad benzerliğinden dolayı komik hikayeler yaşadığını da belirten genç şarkıcı, Karadeniz şarkılarını özellikle gençlere daha da ulaştırmak hedefinde olduğunu belirtti. Ezgi, 'Daha önce Selçuk Balcı ile Volkan Konak'ın programına katılmıştık. Ortak şarkımıza çok beğeni gelince bir de akustik versiyon yapıp kliplendirdi. ve müzik severlerin beğenisine sunduk' dedi.

EZGİ EYÜBOĞLU, 'SESİMDE KARADENİZ VAR'

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Haber: EZGİ EYÜBOĞLU, 'SESİMDE KARADENİZ VAR' - Haberler Magazin
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