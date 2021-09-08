Ezgi Eyüboğlu'ndan Oğulcan Engin'e şok sözler!

Geçtiğimiz temmuz ayında Oğulcan Engin'dan sürpriz bir şekilde ayrılan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, eski sevgilisine flaş bir göndermede bulundu. İşte detaylar...

Oğulcan Engin ile yaşadığı 1,5 yıllık aşkın ardından 1 ay önce sürpriz bir şekilde ayrılan güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu bir magazin dergisine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

All dergisine konuşan oyuncu "İlişkilerimizi neden bu kadar hızlı tüketiyoruz? Yaşadığımızın değerini mi bilmiyoruz?" sorusuna, "Ben kendi adıma değer bilen, sahip çıkan, emek veren, tüketmeye değil yaşatmaya çalışan biriyim. Onun için bu sorunun cevabı bende değil." yanıtını verdi.

Oğulcan Engin, sürpriz ayrılık sonrası sessizliğini koruyor. Engin'in eski aşkının bu göndermesine ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

Kaynak: Snob Magazin