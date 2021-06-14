Ezgi Doğan, Türkiye'nin En Büyük Güzellik Akademisini Kuruyor
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Ezgi Doğan, Türkiye'nin En Büyük Güzellik Akademisini Kuruyor

Ezgi Doğan, Türkiye'nin En Büyük Güzellik Akademisini Kuruyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye'de adını kaliteli ve başarılı hizmetleri ile duyurmayı başaran Ezgi Doğan gençlerin iş hayatlarında kendilerine donanım katmaları ve meslek sahibi olabilmeleri için farklı alanlarda uzman kadrosu ile birlikte güzellik akademisi kurma yolunda ilk adımlarını atmıştır. Ezgi Doğan kuracağı güzellik akademisi ile gençlerin sektörde deneyim ve bilgi kazanmasını amaçlamaktadır.

Güzellik Akademisinde Farklı Eğitimler Yer Alıyor

Ezgi Doğan güzellik akademisinin içinde sektörle ilgili farklı alanlarda eğitimler verilecektir. Eğitimlerini başarılı şekilde tamamlayan öğrencilere de iş imkanı sağlama konusunda her türlü desteği verecektir. Ezgi Doğan güzellik akademisinde kalıcı makyaj eğitimi, ipek kirpik eğitimi, protez tırnak eğitimi, güzellik uzmanlığı eğitimi, lazer epilasyon eğitimi gibi farklı alanlarda eğitimler verilmektedir. Eğitimi veren uzmanlar alanlarında Türkiye'de başarılarıyla adını duyurmayı başarmıştır. Güzellik akademisinden mezun olanlar güzellik sektöründe ilerleme yolunda bir sürü deneyimler elde edecektir.

Güzellik Akademisi Kaliteli Eğitim Veriyor

Ezgi Doğan güzellik akademisi hem kaliteli hem de hijyenik bir şekilde bu sektörde ilerlemek isteyenlere en iyi şekilde eğitimler vermeye devam etmektedir. Verilen eğitimlerde alanında uzman olan kişiler uygulamalı yöntemler ile öğrencilerini daha kolay şekilde öğrenmelerine yardımcı olmaktadır. Öğrencilerin en kaliteli şekilde eğitim almaları için hem yurtdışından hem de yurtiçinden donanımlı ve bilgili uzmanları getirmiştir. Herkesin hayatında bir altın bileziği olmasında oldukça etkili bir role sahiptir.

Güzellik Akademisi İle Mesleğe Hazırlık

Ezgi Doğan güzellik akademisi ile tüm öğrenciler mezun olduktan sonra güzellik salonu sahibi Ezgi Doğan'ın bünyesi altında çalışmaya başlayacaktır. Ezgi Doğan güzellik akademisinde eğitimler görmüş tüm öğrencilerin iş hayatına atılmalarında onlara yardım elini uzatmaya devam etmektedir.

Eğitimlerde hem teorik hem de uygulamalı şekilde faaliyetler gösterilmektedir. Bununla birlikte eğitim alan öğrencilerin el becerileri gelişmesi için de her alanda onlara tecrübe kazanmalarında etkili olacak çalışmalar ve uygulamalar yaptırmaktadır. Mezun olanlar meslek hayatlarına ilk adımlarını atmaya başlayacaktır. Güzellik ve kozmetik sektöründe seneler boyunca kaliteli ve temiz hizmeti ile Ezgi Doğan herkesin sevgisini ve ilgisini üzerinde toplamaya devam etmektedir.

Kaynak: Bültenler

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