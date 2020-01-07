Ezel Akay 15 yıl sonra Demet Akbağ ile
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Ezel Akay 15 yıl sonra Demet Akbağ ile

Ünlü oyuncu Demet Akbağ ile yönetmen Ezel Akay 15 yıl sonra yeniden aynı projede yer alıyor.

07.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:06
Ezel Akay 15 yıl sonra Demet Akbağ ile

İlk kez 'Neredesin Firuze' filminde ünlü oyuncu ile çalışan yeni filmi '9 Kere Leyla'da da birlikte.

Ezel Akay ve Demet Akbağ 15 yıllık aradan sonra komedi filmi '9 Kere Leyla' için bir araya geldi. İkili set arasında keyifli sohbetler yaptı.

Kanlıca'da çekimleri başlayan filmde Akbağ'ın yanı sıra Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat Tanış, Alican Yücesoy, Hakan Eke, Emre Kıvılcım, İhsan Ceylan ve Hasan Eflatun Akay oynuyor. Contact Film Works yapımı olan filmin dağıtımcısı ise CGV Mars.

Filmin Konusu:

Absürt komedi tarzındaki 9 Kere Leyla, bir evlilik hikayesindeki eğlenceli çıkmazları anlatıyor. Leyla (Demet Akbağ) ve Adem (Haluk Bilginer) bir evli çift gibi çıkmazın içindedir. Ölüm onları ayırıncaya kadar birlikte olacaklarına söz vermişlerdir. Ancak ölüm bir türlü onları ayırmamaktadır. Adem evliliğini sonlandıramaz. Sadece iyi bir şeye sebep olur: "Kadınların yeni bir dünya kurmasına"

Kaynak: Bültenler
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