Eyyübiye Belediyesi dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını gideriyor
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Eyyübiye Belediyesi dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını gideriyor

Eyyübiye Belediyesi dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını gideriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla ilçe genelinde yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla ilçe genelinde yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Eyyübiye Belediyesi, ilçe sınırları içinde yaşayan yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını bir bir karşılayıp, yüzleri güldürüyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla ekipler evlere çat kapı hane ziyareti gerçekleştiriyor. Eksiklikleri yerinde tespit edip, hayırseverlerin de desteğiyle hane eksikliklerini gideren ekipler, vatandaşların duasını alıyor.

Yardıma muhtaç vatandaşlara beyaz eşya, giyim, gıda, kira yardımı, bakım ve onarım çalışmalarıyla vatandaşlara el uzatan ekipler, dar gelirli ailelerin dualarıyla uğurlanıyor. - ŞANLIURFA

Eyyübiye Belediyesi dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını gideriyor
Eyyübiye Belediyesi dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını gideriyor
Eyyübiye Belediyesi dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarını gideriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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