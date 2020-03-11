Eyvah! Ya oğlum olursa…
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Eyvah! Ya oğlum olursa… - Haber
İstanbul Üniversitesi, Dünya Kadınlar Günü, Güncel

Eyvah! Ya oğlum olursa…

Aydilge, "Eyvah! Ya ilerde bir oğlum olursa, gece geç saatte dışarı çıkıp, açık saçık giyinip, kızları peşine takarsa, namusunu nasıl koruruz? Kadının elinin kiri, erkeğin öyle değil ki!

11.03.2020 08:22 | Son Güncelleme: 11.03.2020 08:22
Eyvah! Ya oğlum olursa…

Kadının elinin kiri, erkeğin öyle değil! Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencilerinin düzenlediği panele konuk olan Aydilge, "Eyvah! Ya ilerde bir oğlum olursa, gece geç saatte dışarı çıkıp, açık saçık giyinip, kızları peşine takarsa, namusunu nasıl koruruz? Kadının elinin kiri, erkeğin öyle değil ki!

Erkeğin adı çıkar! Boşuna dememişler oğlunu dövmeyen dizini döver" diyerek İstanbul Üniversitesi öğrencilerini oldukça şaşırttı. Genellikle kadınlar için söylenen bu tarz yargıların yanlışlığını vurgulamak için esprili bir şekilde erkeklere uyarlayan Aydilge, kadına yapılan toplumsal baskıya, fiziksel - psikolojik şiddete ve kadın haklarına dikkat çekti.

Onlar çocuk, gelin değil!

Kadın ve erkek öğrencilerin yoğun ilgi ve katılım gösterdiği panelde, kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi konusuna da değinen sanatçı, ''Onlar sadece çocuk, asla gelin değiller ve yaşadıkları acı da bir evcilik oyunu değil.'' dedi. Kadınlar gününün göstermelik bir şekilde, tek bir gün kutlanıp geçilmesine de karşı çıktığını dile getiren Aydilge, ''Kadınlar günümüz kutlu olmasın. Olmasın çünkü ne zaman ki erkekler gününün kutlanmasına gerek olmadığı gibi kadınlar gününün de kutlanmasına gerek kalmaz, işte o zaman ortada kutlanacak bir şey vardır.'' diyerek salondan büyük alkış aldı.

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu! Haber
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu!
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada Haber
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada
Bakan duyurdu! Türkiye'de ilk virüs vakası görüldü, hasta karantinada Haber
Bakan duyurdu! Türkiye'de ilk virüs vakası görüldü, hasta karantinada
Doktorlardan korkutan koronavirüs itirafı: İtalya gibi olabiliriz Haber
Doktorlardan korkutan koronavirüs itirafı: İtalya gibi olabiliriz
Bakanlık, koronavirüse karşı '14 gün kuralı' maddelerini sıraladı Haber
Bakanlık, koronavirüse karşı "14 gün kuralı" maddelerini sıraladı
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan son durumu açıkladı Haber
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan son durumu açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Emrah Dilek Yaman Defne Samyeli Mustafa Sandal
Spor Falcao Emre Kılınç Ünal Karaman Abdullah Avcı Radamel Falcao
Daha Fazla Rusya İtalya Futbol Beşiktaş
Şu an buradasınız: Eyvah! Ya oğlum olursa… - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 09:01:52. #1.15#