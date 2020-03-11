Eyvah! Ya oğlum olursa… Aydilge, "Eyvah! Ya ilerde bir oğlum olursa, gece geç saatte dışarı çıkıp, açık saçık giyinip, kızları peşine takarsa, namusunu nasıl koruruz? Kadının elinin kiri, erkeğin öyle değil ki!

Kadının elinin kiri, erkeğin öyle değil! Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencilerinin düzenlediği panele konuk olan Aydilge, "Eyvah! Ya ilerde bir oğlum olursa, gece geç saatte dışarı çıkıp, açık saçık giyinip, kızları peşine takarsa, namusunu nasıl koruruz? Kadının elinin kiri, erkeğin öyle değil ki!

Erkeğin adı çıkar! Boşuna dememişler oğlunu dövmeyen dizini döver" diyerek İstanbul Üniversitesi öğrencilerini oldukça şaşırttı. Genellikle kadınlar için söylenen bu tarz yargıların yanlışlığını vurgulamak için esprili bir şekilde erkeklere uyarlayan Aydilge, kadına yapılan toplumsal baskıya, fiziksel - psikolojik şiddete ve kadın haklarına dikkat çekti.

Onlar çocuk, gelin değil!

Kadın ve erkek öğrencilerin yoğun ilgi ve katılım gösterdiği panelde, kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi konusuna da değinen sanatçı, ''Onlar sadece çocuk, asla gelin değiller ve yaşadıkları acı da bir evcilik oyunu değil.'' dedi. Kadınlar gününün göstermelik bir şekilde, tek bir gün kutlanıp geçilmesine de karşı çıktığını dile getiren Aydilge, ''Kadınlar günümüz kutlu olmasın. Olmasın çünkü ne zaman ki erkekler gününün kutlanmasına gerek olmadığı gibi kadınlar gününün de kutlanmasına gerek kalmaz, işte o zaman ortada kutlanacak bir şey vardır.'' diyerek salondan büyük alkış aldı.

Kaynak: Bültenler