Eyvah Eyvah" Filminin Çekildiği Geyikli'nin Yolu Kapandı, Vatandaşlar İşlerine Gidemiyor

"Eyvah Eyvah" filminin çekildiği Geyikli'nin yolu kapandı, vatandaşlar işlerine gidemiyor



ÇANAKKALE - Ata Demirer'in "Eyvah Eyvah" filmiyle ünlenen Geyikli'nin yolu kapandı. Çanakkale'nin Ezine ilçesi ile Geyikli beldesi arasındaki yolun kapanması üzerine iş yerlerine gidemeyen vatandaşlar isyan etti.

Ezine-Geyikli yolu genişletme işi Karayolları Genel Müdürlüğü'nce özel bir şirkete ihale edildi. Yol genişletme çalışmaları sürerken kontrollü olarak araçlara geçiş veriliyordu. Ancak dün kaza sebebiyle yol tamamen kapandı. Yol üzerinde işletmesi bulunan vatandaşlar iş yerlerine gidemeyince isyan etti. Dün sabah saatlerinden itibaren yolun kapandığını ve iş yerlerine gidemediklerini belirten vatandaşlar, şirket yetkililerine durumu sorduklarında, kendilerine, kaza dolayısıyla yolun kapandığını, 3 ya da 9 ay açılmayacağının söylendiğini iddia etti.

Yol üzerinde bir petrol işletmesi bulunan 37 yaşındaki Mahmut Kürşad Pamak, "12 Eylül 2017 tarihinde Ezine-Geyikli arasındaki yol kapatıldı. Bu yerde tek araç geçişli bir yer vardı. İstasyonumuza gidebiliyorduk. Bugün yolda kaza olması sebebi ile yol komple trafiğe kapandı. Buradan istasyonumuza gidemiyoruz. Şu an bulunduğumuz yer Türkiye'nin en batısı, Çanakkale'nin Ezine ilçesi ile Geyikli beldesi arasıdır. Bu yol çalışmasının 9 ayda biteceği söyleniyor. Bayramiç- Çan arasındaki yol 3 sene sürdü ve kesinlikle kapatılmadı. Bizim yetkililerden isteğimiz bu kapalı olan yolun kontrollü olarak açılmasıdır. Bu Türkiye'nin her yerinde böyledir. Başka bir ricamız yok" dedi.

Müteahhit firma yetkilileri, yolun trafiğe açık kalmasının sürücülerin can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiğini, herhangi bir kazaya sebebiyet verilmemesi için Karayolları ve güvenlik kuvvetlerinin de bilgileri dahilinde trafiğe kapandığını söyledi.