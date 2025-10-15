Eyvah Eyvah filmi oyuncuları kim? Eyvah Eyvah filmi konusu ne? Eyvah Eyvah ne zaman ve nerede çekildi?

Beyaz perdede elde ettiği başarının ardından televizyon ekranlarında da izleyiciyle buluşan Eyvah Eyvah, eğlenceli hikayesiyle dikkat çekiyor. Filmi ilk kez izleyecek olanlar, yapımın konusu ve karakterleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Haberler.com olarak sizler için Eyvah Eyvah filminin konusunu, oyuncularını ve özetini derledik. Ayrıntılar haberimizde…

EYVAH EYVAH FİLMİNİN KONUSU

Eyvah Eyvah, yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği, 2010 yapımı eğlenceli bir Türk komedi filmidir. Film, Çanakkale'nin Geyikli kasabasında klarnet çalarak mütevazı bir yaşam süren Hüseyin'in hikayesini konu alır. Ninesi ve dedesiyle büyüyen Hüseyin, sevdiği Müjgan ile mutlu bir hayat sürerken, beklenmedik bir olay sonucu köyünden ayrılmak zorunda kalır.

Kendini İstanbul'un karmaşık ve renkli hayatının içinde bulan Hüseyin, burada gece kulüplerinde assolistlik yapan Firuzan'la tanışır. Firuzan, Hüseyin'e sahip çıkar ve ona büyük şehirde yeni bir kapı aralar. Hüseyin'in naifliği ve saf mizah anlayışı, Firuzan'ın karmaşık yaşamına hem kahkaha hem de sıcacık bir dostluk getirir.

EYVAH EYVAH OYUNCU KADROSU

• Yönetmen: Hakan Algül

• Yapımcı: Necati Akpınar – BKM Film

• Senarist: Ata Demirer

Başlıca Oyuncular:

• Ata Demirer

• Demet Akbağ

• Salih Kalyon

• Meray Ülgen

• Bülent Şakrak

• Tanju Tuncel

• Şehsuvar Aktaş

• Bican Günalan

• Özge Borak

• Alican Yücesoy

• Can Kahraman

EYVAH EYVAH NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ

Demet Akbağ ve Ata Demirer'in unutulmaz performanslarıyla öne çıkan Eyvah Eyvah, 26 Şubat 2010 tarihinde vizyona girdi. Film, doğa güzellikleriyle dikkat çeken Çanakkale'nin Geyikli beldesi ile Bozcaada'da çekildi. Bu iki bölge, filmin sıcak ve samimi atmosferine eşsiz bir görsellik kazandırdı.