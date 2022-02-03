Eyvah başımıza bir de bu çıktı! Kuşlar arasında yayılan hastalık 1 insanı öldürdü
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Dünya koronavirüs salgınıyla mücadelesine devam ederken Avustralya'dan dikkat çeken bir haber geldi. Kuşlar arasında cinsel yolla bulaşan 'klamidya' salgınının insanlara da geçtiğini belirten bilim insanları, bu hastalığın insanlarda grip semptomlarına neden olduğunu belirtti. Diğer yandan Victoria, Bright kasabasında hastalığı kapan 16 kişiden 1'i ise hayatını kaybetti.
Koronavirüs vaka sayılarının dünya genelinde yeniden pik yaptığı dönemde Avustralya'dan tedirgin eden bir haber geldi. Avustralya'da kuşlar arasında sadece cinsel yolla bulaşan 'klamidya' hastalığı salgını başladı. Hasta kuşların sayısının artmasıyla bilim insanları, hastalığın insanlara bulaşmasından endişe ettiklerini duyurdu.
İNSANLARDA GRİP BENZERİ SEMPTOMLARA NEDEN OLUYOR
Sözcü'de yer alan habere göre hayvan hastaneleri ve veterinerler kuşlarla dolup taşarken, tedavi altındaki kuşların yaklaşık üçte birine 'klamidya' teşhisi kondu. Uzmanlar, hastalığın kuşlarda bulaşma hızının insanlarda enfeksiyonlara yol açarak, onlarla yakın temasta bulunanlarda grip benzeri semptomlara neden olabileceğinden endişe duyduklarını açıkladı.
HASTALIK NEDENİYLE 1 KİŞİ ÖLDÜ
Victoria, Bright kasabasında, 16 kişinin, bahçede çalışırken kuş pisliklerine maruz kalarak bakteri kaptığı belirlendi. 16 kişiden birinin ölümüyle sonuçlanan olayda, güney Avustralya'da bir müze çalışanının, papağandan klamidya kaptıktan sonra zatürre olarak hayatını kaybettiği açıklandı.