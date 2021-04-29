Eyüpsultanlı öğrenciler hayallerini yazdıkları uçurtmaları gökyüzüyle buluşturdu
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Eyüpsultanlı öğrenciler hayallerini yazdıkları uçurtmaları gökyüzüyle buluşturdu

Eyüpsultanlı öğrenciler hayallerini yazdıkları uçurtmaları gökyüzüyle buluşturdu
Anadolu Ajansı / İzzet Taşkıran - Haberler | Güncel

Eyüpsultan'da bulunan iki okulun öğrencileri, "Hayallerimi Gökyüzüyle Buluşturuyorum" Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, hayallerini üzerine yazdıkları uçurtmaları uçurdu.

Eyüpsultan'da bulunan iki okulun öğrencileri, "Hayallerimi Gökyüzüyle Buluşturuyorum" Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, hayallerini üzerine yazdıkları uçurtmaları uçurdu.

Esentepe İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Songül Yaralı ile Kılıçaslan İmam Hatip Ortaokulu İngilizce öğretmeni Esra Kasımoğlu Tekin'in 19 ülkeyle yürüttükleri "eTwinning" projesinin finali, Eyüpsultan Belediyesi Nikah Salonu önündeki alanda yapıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yapılan etkinlikte, öğrenciler kendi yaptıkları ve hayallerini yazdıkları uçurtmaları gökyüzüyle buluşturdu.

Etkinliğe Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alper Asım Özer ile bazı davetliler katıldı.

Öğretmen Songül Yaralı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin pandemi sürecinde öğrenci ve öğretmenlere çok iyi geldiğini söyledi.

Öğrencilerle yaşayarak öğrenme ortamı geliştirdiklerini dile getiren Yaralı, "Çocuklarımız kendi yaptıkları uçurtmaların nasıl uçtuğunu deneyimlediler. Farklı ülke öğrencilerini tanıdılar. O ülkelerin kültürü hakkında bilgi sahibi oldular. Okulda öğrendiğimiz bir bilgiyi gerçek hayatta kullanmayı deneyimledik. Hiç uçurtma uçurmayan öğrencilerimiz de bu heyecanı yaşadı" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Taşkıran

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