"Eyüpsultan Türbesi, İstanbul'un fethinin dönüm noktasıdır"
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"Eyüpsultan Türbesi, İstanbul'un fethinin dönüm noktasıdır"

Eyüpsultan Belediyesi, İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümü için Eyüpsultan Türbesi'nde özel bir program düzenledi.

30.05.2020 10:20 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:23

Eyüpsultan Belediyesi, İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümü için Eyüpsultan Türbesi'nde özel bir program düzenledi.

Ebu Eyyub el-Ensari'nin kabri şerifinin önünde cuma günü yapılan canlı yayında, Şehir Tarihçisi Süleyman Faruk Göncüoğlu, İstanbul'un fethinin manevi yönünü anlattı.

Programda konuşan Göncüoğlu, "İstanbul'un Fethiyle alakalı bir hadisi şerif var. 'İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.' Peygamber Efendimizin bu hadisi şerifine nail olabilmek için İslam orduları buraya kadar geliyor. İki rivayete göre İstanbul'u ya ziyaret ettiğinde ya da cihat ederken rahatsızlanıyor vefat ediyor. İstanbul ordusuyla Bizans bir anlaşmaya varıyor ve kabri buraya defnediliyor. Bizans kaynaklarına göre İspanyol hacılar Kudüs'e giderken burayı da ziyaret ediyorlar ve buraya bir ışığın indiği rivayet ediliyor. İstanbul'un Fethi burada başladığında Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri'nin kabri burası mı, sahih mi değil mi diye Akşemsettin Hazretleri rabıta yoluyla Allah'a tefekkür eder. Burası olduğu delilleriyle bir taşla, Şahide taşıyla kesinleşir ve İslam ordularının İstanbul'un Fethindeki en önemli etken olmaya başlar. Eyüpsultan Türbesi İstanbul'un Fethinin dönüm noktasıdır." 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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