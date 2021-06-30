Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda domates yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı
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Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda domates yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu - Haberler | Güncel

EYÜPSULTAN TEM Otoyolu, Ankara istikametinde seyir halindeki domates yüklü kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

EYÜPSULTAN TEM Otoyolu, Ankara istikametinde seyir halindeki domates yüklü kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, kamyonetin kasasındaki domatesler yola dağıldı. 

Kaza Eyüpsultan, Tem Otoyolu Ankara istikametinde sabaha karşı 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FN 1242 plakalı domates yüklü kamyoneti kullanan Mustafa Algül, TEM Otoyolu Ankara istikametinde giderken Akşemsettin Viyadüğüne geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği domates yüklü kamyonet devrildi. Kaza sonrası sürücü Mustafa Algül ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, kamyonetin kasasında bulunan domatesler de yola dağıldı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.  Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri, ikinci bir kaza yaşanmaması için yolu tek şeritten verdi. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, devrilen kamyoneti kaldırmak için olay yerine vinç çağrıldı. Bu sırada devrilen kamyonetin içindeki domates yüklü kasalar olay yerine gelen başka bir kamyonete yüklendi. Olay yerine gelen vinç ise devrilen kamyoneti bulunduğu yerden kaldırdı. Yolun temizlenmesinin ardından tüm şeritler açılınca trafik normale döndü.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.


- İstanbul
Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda domates yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı
Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda domates yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı
Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda domates yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı
Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda domates yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı
Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda domates yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı
Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda domates yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı
Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda domates yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı
Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda domates yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı
Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda domates yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu

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Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda domates yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı - Haberler
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