Eyüpsultan'daki toprak kaymasında belediye işçisi yaralandı - Haberler
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Eyüpsultan'daki toprak kaymasında belediye işçisi yaralandı

AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

Eyüpsultan'da, bir belediye işçisi kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu yaralandı.

EYÜPSULTAN (AA) - Eyüpsultan'da, bir belediye işçisi kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Edirnekapı'da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Müdürlüğü önündeki kanalizasyon çalışması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.

Belediyede görevli işçilerden Yakup Çetinoğlu (38) beline kadar toprak altında kaldı. Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılan işçi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle çalışmalara ara verilirken yaralı işçinin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Eyüpsultan'daki toprak kaymasında belediye işçisi yaralandı

Eyüpsultan'daki toprak kaymasında belediye işçisi yaralandı

Eyüpsultan'daki toprak kaymasında belediye işçisi yaralandı

Eyüpsultan'daki toprak kaymasında belediye işçisi yaralandı

Eyüpsultan'daki toprak kaymasında belediye işçisi yaralandı
AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri
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