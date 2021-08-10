Son dakika haberleri | Eyüpsultan'daki bir iş yerinde patlama
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Son dakika haberleri | Eyüpsultan'daki bir iş yerinde patlama

Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Eyüpsultan'daki bir iş yerinde meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.

Eyüpsultan'daki bir iş yerinde meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rami Kışla Caddesi'ndeki Topçular İş Merkezi'nde metal döküm yapılan bir iş yerinde bulunan tüpler henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle iş yerinde yangın oluştu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberleri | Eyüpsultan'daki bir iş yerinde patlama
Son dakika haberleri | Eyüpsultan'daki bir iş yerinde patlama
Son dakika haberleri | Eyüpsultan'daki bir iş yerinde patlama
Son dakika haberleri | Eyüpsultan'daki bir iş yerinde patlama
Son dakika haberleri | Eyüpsultan'daki bir iş yerinde patlama
Son dakika haberleri | Eyüpsultan'daki bir iş yerinde patlama

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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