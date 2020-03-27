Eyüpsultan'da pazarcılara 3 metre uyarısı
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İçişleri Bakanlığı, Eyüp Belediyesi, Zabıta, Güncel

Eyüpsultan'da pazarcılara 3 metre uyarısı

İçişleri Bakanlığı, korona virüs önlemleri kapsamında pazar yerleri için yeni bir genelge yayınladı.

27.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:43
Eyüpsultan'da pazarcılara 3 metre uyarısı

İçişleri Bakanlığı, korona virüs önlemleri kapsamında pazar yerleri için yeni bir genelge yayınladı. Eyüp Belediyesi zabıta ekipleri ise yayınlanan genelge kapsamında pazar yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı, korona virüs tedbirleri kapsamında valiliklere ek genelge gönderdi. Genelde kapsamında semt pazar yerlerinde giyim, oyuncak ve benzeri ürünlerin satışına izin verilmeyecek. Sosyete pazarları başta olmak üzere giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi eşyaların satıldığı pazarlar, geçici süreliğine kapatılacak. Pazar tezgahları arasında en az 3 metre mesafe bulunması sağlanacak. Bu kapsamda Eyüp Belediyesi zabıta ekipleri ilçe genelinde semt pazarlarında denetlemelerde bulundu. Ekipler öncelikle maske ve eldiven konusunda pazarcıları uyardı. Ardından tezgahların arasında en az 3 metre olması gerektiğinden ve vatandaşlarla aralarındaki sosyal mesafeyi korumalarının öneminden bahsetti.

"BU İKAZLARI DİKKATE ALMAYAN PAZARCI ARKADAŞLARIMIZA İSE CEZAİ YAPTIRIM UYGULAYACAĞIZ"

Eyüp Belediyesi Zabıta Amiri Murat Aksoy, "Öncelikle pazarcılarımızı ikaz ediyoruz. Özellikle eldiven ve maske konularında uyarıyoruz. Diğer vatandaşlarımızı da mesafe konusunda tek tek ikaz etmeye çalışıyoruz. Bu ikazları dikkate almayan pazarcı arkadaşlarımıza ise cezai yaptırım uygulayacağız tabi ki. Zaten ülkenin şuan ki durumundan dolayı arkadaşlarımız daha titiz çalışıyor" şeklinde konuştu.

"SEBZE VE MEYVELERİ SEÇTİRMİYORUZ BİZ KENDİMİZ VERİYORUZ"

Pazar da satış yaparken kurallara uyduklarından bahseden Murat Baydemir, "Elimizden geldiğince yasalara uyuyoruz. Vatandaşlarla aramızda en az iki metre var. Zaten sebze ve meyveleri de seçtirmiyoruz biz kendimiz veriyoruz. Hem müşteriye hastalık geçmesin hem bize hastalık geçmesin" ifadelerini kullandı.

"PAZARCILAR OLARAK ELİMİZDEN GELDİĞİNCE HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALDIK"

Semt pazarında satış yapan Yılmaz Şengül, "Biz burada arkadaşlarımızla elimizden geldiğince kurallara uymaya çalışıyoruz. Ama topluma bunu kabullendirmek biraz zor oluyor. Pazarcılar olarak elimizden geldiğince her türlü tedbiri aldık ve yasalara uymaya çalışıyoruz" dedi.

(Sümeyye İnal - Veysel Ensar Gökcegözog/İHA)

Eyüpsultan'da pazarcılara 3 metre uyarısı

Kaynak: İHA

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Eyüpsultan'da pazarcılara 3 metre uyarısı

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