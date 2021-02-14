Eyüpsultan'da kar nedeniyle lisenin spor salonunun çadır çatısı çöktü
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Eyüpsultan'da kar nedeniyle lisenin spor salonunun çadır çatısı çöktü

14.02.2021 23:43 | Son Güncelleme: 15.02.2021 00:40
Eyüpsultan'da kar nedeniyle lisenin spor salonunun çadır çatısı çöktü

Eyüpsultan'da bir lisenin kapalı spor salonun çatısı yoğun kar nedeniyle çöktü. Çökme sonrası bir elektrik direği devrildi, 6 araç çatının altında kaldı. Mahallede elektrik kesintisine de neden olan olayda araçlarda hasar oluştu.

Göktürk Merkez Mahallesi Fidan Sokak'ta bulunan Ali Rıza Özderici Lisesi'ne ait kaplı spor salonun çatısı yoğun kar yağışı nedeniyle gürültüyle çöktü. Çökme sonrası bir elektrik direği devrildi, mahallenin elektrikleri kesildi. 6 araç çatının altında kaldı.

İTFAİYE ÇATIYI KALDIRMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Seslerin duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri çatıyı kaldırmak için çalışma başlattı. Mahalle sakinlerinden Cengiz Aktaş, "Az önce şiddetli bir gürültü geldi. Biz de dışarı baktık araçlar çatının altında kalmış. Mahallenin elektrikleri de kesildi" dedi.

Eyüpsultan'da kar nedeniyle lisenin spor salonunun çadır çatısı çöktü
Eyüpsultan'da kar nedeniyle lisenin spor salonunun çadır çatısı çöktü
Eyüpsultan'da kar nedeniyle lisenin spor salonunun çadır çatısı çöktü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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