Son dakika haberi | Eyüpsultan'da kafeteryaya silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haberi | Eyüpsultan'da kafeteryaya silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi | Eyüpsultan'da kafeteryaya silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Eyüpsultan'da bir kafeteryaya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Eyüpsultan'da bir kafeteryaya düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılırken olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Olay, akşam saatlerinde Eyüpsultan Sultan Çırçır Mahallesi Saya Yolu Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişiler tarafından cadde üzerinde bulunan bir kafeteryaya henüz bilinmeyen bir sebeple silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda kafede bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Saldırının ardından yaralılar kendi imkanlarıyla çevrede bulunan hastanelere götürülürken, olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaşanan silahlı saldırıda çevrede bulunan bazı araçlarda da maddi kurşun isabet ettiği görüldü. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kaçan şüpheli kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Muhammet Emin Arslan - Abdullah Altunbaş/ İHA)

Son dakika haberi | Eyüpsultan'da kafeteryaya silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi | Eyüpsultan'da kafeteryaya silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi | Eyüpsultan'da kafeteryaya silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi | Eyüpsultan'da kafeteryaya silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi | Eyüpsultan'da kafeteryaya silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi | Eyüpsultan'da kafeteryaya silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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