Eyüpsultan'da Hasdal-Kemerburgaz yolunda üst geçit çöktü Eyüpsultan'da Hasdal Kışlası önündeki üst geçitte çökme meydana geldi.

Eyüpsultan'da Hasdal Kışlası önündeki üst geçitte çökme meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Hasdal-Kemerburgaz yolundaki Hasdal Kışlası'nın önündeki üst geçit, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle yolda hasar oluştu.

Polis, itfaiye ve karayolları ekiplerince olay yeri çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Yolun, Kağıthane istikameti araç trafiğine kapatıldı.

Ekipler, önlemlerin ardından çöken üst geçidin kaldırılması için çalışmalara başlayacak.

Kaynak: AA