Eyüpsultan'da fırınlarda fiyat denetlemesi
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Eyüpsultan'da fırınlarda fiyat denetlemesi

26.11.2020 12:13 | Son Güncelleme: 26.11.2020 12:41

Eyüpsultan'da fırınlarda fiyat denetlemesi İstanbul'da Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, ilçede bulunan fırınlarda ekmek fiyatlarını denetledi.

Eyüpsultan'da fırınlarda fiyat denetlemesi

İSTANBUL - İstanbul'da Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, ilçede bulunan fırınlarda ekmek fiyatlarını denetledi. 200 gram ekmeğin 1,5 TL'den satılması gerektiğini hatırlatan Kara, kurallara uymayan esnafı ihbar etmesi için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Zabıta ve Tarım Ekipleri ile beraber fırınlarda ekmek fiyatları denetlemesi yaptı. Fırınlardaki fiyat tariflerini inceleyen kaya ekmeklerin tartarak gramajına baktı. 200 gram ekmeği 1,5 TL'ye satan esnafa teşekkür etti. Fiyat ve gramaj kurallarına uymayan fırın esnafına İstanbul Valiliği'ne bağlı ekiplerce tutanak tutuldu. Denetimin ardından açıklama Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, vatandaşları doğru tarifeye uymayan esnafı ihbar etmesi konusunda uyardı. Fiyat tarifesine uymayan esnaf ise ekmek maliyetinin yüksek olmasından dert yandı.

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Ekmeklerin gramaj ve fiyat denetimini gerçekleştiren Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, "200 gram ekmeği 1 buçuk TL'ye usulünce üretip satan fırıncılarımıza teşekkür ediyoruz. Kurallara uyan herkesi teşekkürle, şükranla anıyoruz. Burada gramaj ve fiyat kuralına uymayan fırıncılara karşı da idari önlemlerimiz vardır. Bunu İstanbul Valiliği'nin koordinasyonu ve liderliğinde gerçekleştiriyoruz. Denetimlerimiz devam ediyor. Bu denetimler sonucunda vatandaşlarımız 200 gram ekmeği 1 buçuk liraya kaliteli olarak yiyebilmesi hususunda gerekli ortamı hazırlıyoruz" dedi.

Eyüpsultan'da fırınlarda fiyat denetlemesi
Eyüpsultan'da fırınlarda fiyat denetlemesi
Eyüpsultan'da fırınlarda fiyat denetlemesi
Eyüpsultan'da fırınlarda fiyat denetlemesi
Eyüpsultan'da fırınlarda fiyat denetlemesi
Eyüpsultan'da fırınlarda fiyat denetlemesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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