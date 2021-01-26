Kan donduran olay! Annesini ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldürüp, kendini ihbar etti
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Kan donduran olay! Annesini ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldürüp, kendini ihbar etti

26.01.2021 12:17 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:58

İstanbul Eyüpsultan'da, madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs, anne ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldürdü. Zanlı bir süre sonra polisi arayarak kendini ihbar etti. Olay yerine gelen polisler zanlıyı gözaltına alırken, öldürülen kadının daha önce yemek programına katıldığı ortaya çıktı.

Olay, saat 06.30 sıralarında Eyüpsultan Esentepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen U.B, ağabeyi ile annesi uyuduğu sırada odalarına gitti.

İLK ÖNCE AĞABEYİNİ, SONRA ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ

U.B., daha sonra henüz bilinmeyen bir nedenle önce konfeksiyonda çalışan ağabeyi Mesut Biroğlu'yu (50) ardından ise annesi Şükran Biroğlu'yu (70) boğarak öldürdü. U.B, bir süre bekledikten sonra kendisi polise ihbarda bulundu.

Bir süre sonra olay yerine gelen polisler U.B'yi gözaltına alarak karakola götürdü. Ardından sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine inceleme ekipleri sevk edildi.

Kan donduran olay! Annesi ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldürüp, kendisini ihbar etti

AĞIZLARINI BANTLAYARAK ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Ekiplerin olay yerinde gerçekleştirdiği detaylı incelemede, U.B'nin, annesini ve ağabeyini ağızlarını bantlayarak öldürdüğü belirlendi. Olay yerine gelen öldürülen kız kardeş ise gözyaşları içinde feryat etti. Anne ve oğlunun cesetleri otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kan donduran olay! Annesi ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldürüp, kendisini ihbar etti

ÖLDÜRÜLEN KADININ YEMEK PROGRAMINA KATILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan öldürülen Şükran Biroğlu'nun iki yıl önce bir yemek programına katıldığı ve bu programda birinci olduğu ortaya çıktı.

Kan donduran olay! Annesini ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldürüp, kendini ihbar etti

"DÜNYA İYİSİ İNSANLARDI"

Gazetecilere konuşan Ümit isimli komşu, "Kapı komşumuz, yalnız iyi insanlardı. Cinayeti işleyen herhalde kardeşleri, uyuşturucu bağımlısıydı, uyuşturucu içiyordu. Bunun etkisi altında yapmış olabilir ama diğer insanlar dünya iyisi insanlardı. Zararları olmayan, sessiz sedasız insanlardı, vefat eden selam vermeden geçmeyen bir adamdı. Onlar kendi aralarında hırgür yapıyordu" dedi.

Kan donduran olay! Annesini ve ağabeyini koli bandıyla boğarak öldürüp, kendini ihbar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (10)
BİNGÜL TEYZE: Yazıklar olsun sözün bittiği yerdeyiz artık ateş düştüğü yeri yakıyor kimsenin umurunda değil
Cevap Yaz Yayından Kaldır
34: her evde var bitane madde bagımlısı bu maddeye dur demesek aynı olayları üzülerek izlicez
Cevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır
VTNDS: HAYIRLI EVLAT
Cevap Yaz 3 8 Yayından Kaldır
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