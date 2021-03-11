Eyüpsultan'da camilerin bakım ve temizliği sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eyüpsultan'da camilerin bakım ve temizliği sürüyor

11.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:44
Eyüpsultan'da camilerin bakım ve temizliği sürüyor

Eyüpsultan Belediyesi camilerde düzenli olarak gerçekleştirdiği temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Eyüpsultan Belediyesi camilerde düzenli olarak gerçekleştirdiği temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Eyüpsultan Belediyesinin temizlik ve dezenfekte çalışmaları ilçe genelinde sürüyor. Belediye ekiplerince 124 adet cami ve Cem Evi'nde büyüklük ve yoğunluk durumlarına göre belirlenen program dahilinde gerekli temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Aylık olarak her camide en az 2 defa süpüren ve temizliğini yapan ekipler, tüm camilerin halılarını da belirli aralıklarla yıkama makinası ile yıkanarak dezenfekte ediyor.

Öte yandan Eyüp Sultan Camii Meydanı'nı her sabah köpüklü su ile yıkayarak paspas ve mop takımı ile kurulayan ekipler, gün içerisinde sürekli olarak silinerek zeminin temiz kalması sağlıyor. - İSTANBUL

Eyüpsultan'da camilerin bakım ve temizliği sürüyor
Eyüpsultan'da camilerin bakım ve temizliği sürüyor
Eyüpsultan'da camilerin bakım ve temizliği sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Cahit Özkan Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Bülent Ersoy Ferhan Şensoy Hakan Taşıyan
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Ersun Yanal Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eyüpsultan'da camilerin bakım ve temizliği sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 13:48:04. #1.16#
title