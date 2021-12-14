Eyüpsultan'da Aykut Kuşkaya konseri

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen Ezgi Günleri konserleri; ikinci haftasında, Aykut Kuşkaya ile unutulmaz bir geceye imza attı.

Aykut Kuşkaya seslendirdiği eserlerle, konuklara unutamayacakları bir akşam yaşattı.

Eyüpsultan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen ve katılımın yoğun olduğu konserde sanatseverler, Aykut Kuşkaya'nın sevilen eserlerini hep bir ağızdan söylediler.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de sanat severlerle Aykut Kuşkaya konserinde bir araya gelerek, geçmişten günümüze unutulmaz eserlere eşlik etti.

Aralık ayı boyunca sürecek olan konserler;

Ömer Karaoğlu - 17 Aralık Cuma günü saat 20: 00

Abdulbaki Kömür - 24 Aralık Cuma günü saat 20: 00

Taner Yüncüoğlu - 31 Aralık Cuma günü saat 20: 00

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