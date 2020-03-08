Eyüp Sultan Camisi'nde şehitler için dua okundu
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Eyüp Sultan Camii, İstanbul, Güncel

Eyüp Sultan Camisi'nde şehitler için dua okundu

İstanbul Erzurum Dernekleri Federasyonu üyelerinin katılımıyla Suriye'nin İdlib kentinde rejim askerlerinin hain saldırısı sonucu şehit olan askerler için dua okundu.

08.03.2020 09:58 | Son Güncelleme: 08.03.2020 10:02
Eyüp Sultan Camisi'nde şehitler için dua okundu

İstanbul Erzurum Dernekleri Federasyonu üyelerinin katılımıyla Suriye'nin İdlib kentinde rejim askerlerinin hain saldırısı sonucu şehit olan askerler için dua okundu.

Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından şehitler için dua edilip Kuran-ı Kerim okundu.

İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Lokman Çetin Güven, federasyon olarak devletin ve ordunun her daim yanlarında olduklarını söyledi.

Yakın zamanda şehit olan askerleri rahmete uğurladıklarını hatırlatan Güven, "Acımızı yüreğimize gömerken, kanlarını yerde bırakmayan ve o hainliğe misliyle karşılık veren silah arkadaşlarına, şanlı ordumuza minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler her türlü siyasi ve askeri çözümlerde devletimizin ve ordumuzun yanında göreve hazırız." dedi.

Programa, eski AK Parti milletvekilleri Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ile Prof. Dr. Muzaffer Gülyurt, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Süleyman Ulusoy, İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Cahit Özaslan, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinliğin ardından dernek tarafından programa katılanlara çorba ve simit ikram edildi.

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Eyüp Sultan Camisi'nde şehitler için dua okundu

Kaynak: AA

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Eyüp Sultan Camisi'nde şehitler için dua okundu

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